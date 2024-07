Congress got angry on the statement of Prime Minister Modi : कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर राज्यसभा के सभापति के रूप में विपक्ष की तरफ झुकाव रखने का आरोप लगाया था, जो संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस बात को सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए था।