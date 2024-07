Upendra Dwivedi : नए सेना प्रमुख द्विवेदी ने किया जम्मू क्षेत्र का दौरा, LOC पर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा

How many 2000 notes did RBI get back : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपए के 97.87 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए 7581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।