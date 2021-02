चमोली में आज 12 शव बरामद, उत्तराखंड हादसे में अब तक 50 की मौत

देहरादून/तपोवन। के चमोली जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव अभियान के आठवें दिन रविवार को 12 शव मिलने से आपदा से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है।

सात फरवरी को चमोली की ऋषिगंगा घाटी में आई बाढ़ के बाद अब तक 50 शव बरामद हो चुके हैं जबकि 154 अन्य अभी भी लापता हैं। इन लापता लोगों में सुरंग में फंसे लोग भी शामिल हैं।

| 12 bodies recovered today, so far. The total number of bodies recovered reaches 50: State Disaster Response Force