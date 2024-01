असम में कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से डर गए हैं CM हिमंत

Rs 2000 notes will not be able to be exchanged on January 22 : राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण मुद्रा बाजार 22 जनवरी को दोपहर ढाई बजे तक बंद रहेंगे। यह 9 बजे के बजाय दोपहर ढाई बजे खुलेंगे। सरकार के सोमवार 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी की घोषणा करने के बाद यह फैसला किया गया।