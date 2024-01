राहुल गांधी बोले, असम सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट

Angered by infidelity, the lover killed the girl : नवी मुंबई के खारघर इलाके में पिछले 34 दिनों से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने ठाणे में यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की थी और बाद में उसने एक लोकल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।