Assam : सरकारी फॉर्म के लिए खड़ी थीं महिलाएं, राहुल गांधी को देखते ही मिलने को दौड़ पड़ीं

Assam : सरकारी फॉर्म के लिए खड़ी थीं महिलाएं, राहुल गांधी को देखते ही मिलने को दौड़ पड़ीं

As soon as they saw Rahul Gandhi in Assam women ran to meet him : असम के जोरहाट जिले में गुरुवार को एक नई सरकारी योजना के फॉर्म लेने के लिए एकत्र हुईं सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए कतारों से बाहर निकल गईं और सड़क की ओर दौड़ पड़ीं। आगे बढ़ने से पहले राहुल ने उनके साथ कुछ समय बिताया और उनका हालचाल पूछा।

गांधी क्षेत्र में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी दोपहर में पड़ोसी शिवसागर जिले से मरियानी शहर पहुंचे और उन्होंने देखा कि सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं योजना के लिए फॉर्म लेने के वास्ते नाकाचारी क्षेत्र में एक सरकारी केंद्र पर कतारों में खड़ी हैं। गांधी के काफिले को गुजरते देख सभी महिलाएं अपनी कतारों से बाहर निकल आईं और कांग्रेस सांसद से मिलने के लिए सड़क की ओर दौड़ पड़ीं।

जैसे ही काफिला रुका और गांधी बस से बाहर आए, कई महिलाएं उनकी ओर गईं और पैर छुए, लेकिन उन्होंने (गांधी ने) उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद महिलाओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का आग्रह किया जिस पर वह तुरंत सहमत हो गए। आगे बढ़ने से पहले गांधी ने उनके साथ कुछ समय बिताया और उनका हालचाल पूछा।

यात्रा में साथ चल रहे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया। रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पांचवें दिन, मरियानी में असम के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आईं महिलाएं पूरे उत्साह के साथ आकर राहुल गांधी से मिलीं। असम के लिए न्याय की शुरुआत हो चुकी है!

बाद में पुथिनाडी में रमेश ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार असम में यात्रा को ‘फ्लॉप शो’ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे सामने कई बाधाएं पैदा की गई हैं। असम के युवा, महिलाएं और अन्य सभी वर्ग हालांकि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का संदेश सुन रहे हैं। वे राहुल गांधी से मिलने और उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं।

असम सरकार ने गुरुवार को 40 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों के रूप में विकसित करने में मदद करने संबंधी एक योजना के लिए फॉर्म का वितरण शुरू किया। ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को निर्दिष्ट तिथियों पर निकटतम पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करना होगा और फॉर्म की कोई फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में 6,713 किलोमीटर लंबी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई और यह 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। (भाषा) फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स

