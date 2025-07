आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गूगल के वर्तमान संदर्भ में गुरु की प्रासंगिकता

Why Non Veg and Alcohol should avoid in Sawan: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस दौरान कई लोग भक्ति भाव से व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा, सावन में मांस और मदिरा का सेवन न करने के कुछ ठोस वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही 5 प्रमुख कारण जो बताते हैं कि क्यों सावन में इन चीज़ों से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।