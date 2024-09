Protest against the killing of Hassan Nasrallah: लेबनान में हुई हिज्बुल्ला नेता हसन नसरुल्लाह (Hassan Nasrullah) की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुराने शहर इलाके में प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाले और इजराइल तथा अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। यह विरोध प्रदर्शन शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद के आह्वान पर किया गया।