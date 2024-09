Anurag Jain will be Chief Secretary of Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और 1989 बैच के आईएएस अनुराग जैन राज्य के अगले मुख्य सचिव होंगे। वे वीरा राणा का स्थान लेंगे। बताया जा रहा है कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वीरा राणा का कार्यकाल आज यानी 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्हें 6 माह का एक्सटेंशन मिला था।