उज्जैन में शाही मस्जिद पर कल फिर चलेगा काम, स्वेच्छा से हटाया जा रहा प्रभावित हिस्सा

उज्जैन। सड़क चौड़ीकरण के तहत उज्जैन की शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम शुक्रवार सुबह शुरू हुआ। मस्जिद कमेटी के सदस्य फहीम सिकंदर ने बताया कि शहर काजी और कमेटी के पदाधिकारियों की प्रशासन से बातचीत के बाद शांतिपूर्वक काम शुरू करने पर सहमति बनी।

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज सड़क चौड़ीकरण का सम्मान करता है और प्रभावित हिस्से को स्वेच्छा से हटाने में सहयोग कर रहा है। मस्जिद कमेटी की कोशिश थी कि धार्मिक स्थल को यथासंभव सुरक्षित रखा जाए, लेकिन आपसी सहमति नहीं बनने के बाद चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाने का निर्णय लिया गया।

फहीम सिकंदर के मुताबिक, शुरुआत में प्रशासन की ओर से कोई जेसीबी या पोकलेन नहीं लाई गई और समाज के लोगों ने स्वयं मस्जिद की दीवार का प्रभावित हिस्सा हटाना शुरू किया। मस्जिद का कितना हिस्सा हटेगा, इसे लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। करीब तीन से आठ फीट हिस्से को लेकर चर्चा चल रही है।

रात में निर्णय की जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ देर माहौल गर्म रहा और पथराव की स्थिति भी बनी। हालांकि, वरिष्ठ लोगों की बातचीत और स्वैच्छिक रूप से काम किए जाने की जानकारी मिलने के बाद स्थिति शांत हो गई।

उन्होंने बताया कि काम पूरा होने में सात-आठ दिन लग सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल भी सुबह से काम शुरू होगा और पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।