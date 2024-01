MP: छतरपुर में 7 साल की बालिका से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

India can become a 5 trillion dollar economy even before 2028 : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने मंगलवार को कहा कि भारत 2028 से काफी पहले ही 5,000 अरब डॉलर (5 trillion dollar) की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की बड़ी आबादी के हितों की रक्षा के लिए ऊर्जा बदलाव को व्यवस्थित तरीके से किए जाने की जरूरत है।