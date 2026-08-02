दतिया उपचुनाव में नतीजों से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती सस्पेंड, भितरघात के आरोपों के बाद कार्रवाई

दतिया उपचुनाव की मतगणना से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर कार्रवाई की है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की ओर से जारी पत्र में राजेंद्र भारती की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दी गई है। गौततलब है कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।उन्होंने राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की थी।

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह का आरोप है कि चुनाव के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भितरघात किया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र भारती ने भाजपा के साथ मिलकर उनको हराने का काम किया। मीडिया से बात करते हुए घनश्याम सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके साथ भितरघात हुआ, जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचा। उनका दावा है कि पार्टी के कुछ लोगों ने संगठन के हितों के खिलाफ काम किया।



कांग्रेस प्रत्याशी धनश्याम सिंह ने आऱोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव के दौरान पैसे बांटा और भाजपा प्रत्याशी का सहयोग किया। उनका दावा है कि राजेंद्र भारती को भाजपा की ओर से पैसा दिया गया और उनके समर्थकों तथा करीबी लोगों के माध्यम से चुनाव के दौरान पैसे बांटे गए। घनश्याम सिंह का कहना है कि इन गतिविधियों से कांग्रेस के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचा।