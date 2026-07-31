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  4. Congress candidate Ghanshyam Singh has accused Rajendra Bharti of sabotage in the Datia by-election.
Written By विशेष प्रतिनिधि विशेष प्रतिनिधि
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (18:35 IST)

दतिया उपचुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस में सिर फुटौव्वल, घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर लगाए भितरघात करने के आरोप

Datia by-election
Written By: विशेष प्रतिनिधि
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (18:47 IST)
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दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।उन्होंने राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।
 
कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह का आरोप है कि चुनाव के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भितरघात किया है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र भारती ने भाजपा के साथ मिलकर उनको हराने का काम किया। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है।
 
मीडिया से बात करते हुए घनश्याम सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके साथ भितरघात हुआ, जिससे कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचा। उनका दावा है कि पार्टी के कुछ लोगों ने संगठन के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने राजेंद्र भारती को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। घनश्याम सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर उनके खिलाफ माहौल बनाया और चुनाव में उन्हें कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगाई। उनके मुताबिक, यह सब सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया।
 
कांग्रेस प्रत्याशी धनश्यााम सिंह ने आऱोप लगाया कि राजेंद्र भारती ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव के दौरान पैसे बांटा और भाजपा प्रत्याशी का सहयोग किया। उनका दावा है कि राजेंद्र भारती को भाजपा की ओर से पैसा दिया गया और उनके समर्थकों तथा करीबी लोगों के माध्यम से चुनाव के दौरान पैसे बांटे गए। घनश्याम सिंह का कहना है कि इन गतिविधियों से कांग्रेस के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचा।
 
कांग्रेस के प्रत्य़ाशी धनश्याम सिंह ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू  पटवारी से की है। गौरतलब है कि पूरे चुनाव के दौरान राजेंद्र भारती कांग्रेस के चुनावी कैैंपेन में शामिल नहीं हुए। हलांकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी के रोड शो में वह शामिल हुए थे। 
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राजनीतिक, सामाजिक एवं समसामयिक मुद्दों पर देश के अलग-अलग हिस्सों से वेबदुनिया के विशेष प्रतिनिधियों की टीम प्रकाशन के लिए कंटेंट प्रेषित करती है। .... और पढ़ें
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