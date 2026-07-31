पुजारी बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, राहुल गांधी ने दानपात्र में डाले पैसे; 'चढ़ावा चोरी' पर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कांग्रेस ने इस ड्रामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पार्टी ने साथ में लिखी पोस्ट में कहा, 'चढ़ावा चोर - गद्दी छोड़' राम मंदिर में BJP-RSS ने 'चढ़ावा चोरी' कर देश के करोड़ों रामभक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया है- ये महापाप है। आज संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने बेहद अनोखे तरीके से 'चढ़ावा चोरी' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

पप्पू यादव दानपात्र लेकर भागते नजर आए

गौरतलब है कि विपक्षी सांसद संसद में चढ़ावा चोरी मामले में चर्चा की मांग कर रहे हैं। सपा ने भी लखनऊ में अपने दफ्तर के बाहर लगाए पोस्टर में चढ़ावा चोरी को महापाप कहा है।