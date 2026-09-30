उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह, 20 अक्टूबर से शुरु होगी सनातन स्वाभिमान यात्रा

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर को उज्जैन से अयोध्या तक सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान वे देशभर में धर्म के नाम पर कथित अधर्म के खिलाफ जनजागरण करने और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने की बात कह रहे हैं। यात्रा के लिए उन्हें साधु-संतों और विभिन्न वर्गों को आमंत्रित किया है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य धर्म के नाम पर किए जा रहे कथित अधर्म के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा में हर वर्ग-पंथ के लोगों को आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि वे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर वहां से आगे की यात्रा जारी रखेंगे।

दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े खर्च को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1989 में राम जन्मभूमि के लिए चंदा अभियान के समय मंदिर निर्माण के लिए अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए बताई गई थी, जबकि अब तक 2200 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं ने 3264 करोड़ रुपए का दान दिया है और इस राशि का हिसाब मांगा जाना चाहिए।

दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण के समय मंदिर ट्रस्ट ने अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन अब खर्च की राशि में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस राशि और दान के हिसाब को लेकर सवाल उठाए।

दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े कामों को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय ऑडिट में कथित गड़बड़ियों के सामने आने की बात कही जा रही है और इनका हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर और उससे जुड़े कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है तथा दान देने वाले श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया।