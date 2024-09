इंदौर के 34 फीसदी युवाओं का रक्तचाप असामान्य, मुख्यमंत्री यादव ने जारी की रिपोर्ट

Blood pressure of 34 percent of Indore's youth is abnormal : मध्यप्रदेश के इंदौर में 18 से 30 साल की उम्र वाले 50000 से ज्यादा युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक अध्ययन में 34 प्रतिशत प्रतिभागियों का रक्तचाप असामान्य पाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेल्थ ऑफ इंदौर 2024 अभियान के तहत किए गए इस अध्ययन की रिपोर्ट जारी की।

इस अध्ययन में शामिल करीब 90 प्रतिशत युवाओं की खानपान की आदतें गड़बड़ पाई गई हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेल्थ ऑफ इंदौर 2024 अभियान के तहत किए गए इस अध्ययन की रिपोर्ट शनिवार को एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से जारी की। यह मुहिम इंदौर के लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं की अनियमित दिनचर्या पर चिंता जताई और कहा कि आयुर्वेद व योग पर आधारित भारतीय जीवनशैली अपनाकर सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हेल्थ ऑफ इंदौर 2024 अभियान के तहत किए गए अध्ययन के तहत दो दिन के भीतर शहर के 50,121 युवाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई।

अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक 8.72 प्रतिशत युवाओं में कोलेस्ट्रॉल, 3.43 प्रतिशत युवाओं के रक्त में शर्करा, 1.98 प्रतिशत युवाओं में क्रिएटिनिन, 9.93 प्रतिशत युवाओं में सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसअमिनेज़ (एसजीपीटी) और 5.6 प्रतिशत युवाओं में प्रोटीन का असामान्य स्तर पाया गया। इस अध्ययन में शामिल करीब 48 प्रतिशत युवाओं की नींद का तरीका असामान्य पाया गया।

लोकसभा सदस्य लालवानी ने कहा कि इस अध्ययन के आंकड़े आगाह करते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना आज एक अनिवार्यता बन गया है और खासकर युवाओं की सेहत पर बेहद ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। (भाषा)

