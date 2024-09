मेरठ में 3 मंजिला मकान धराशायी, 10 की मौत

There will be an electoral battle between these 4 candidates in Anantnag : दक्षिण कश्मीर के मुख्य अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है, जो पहले पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। 4 उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद, पीडीपी के डॉ. महबूब बेग, अपनी पार्टी के हिलाल अहमद शाह और निर्दलीय उम्मीदवार पीर मंसूर शामिल हैं।