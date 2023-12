गडकरी बोले, लोगों ने मोदी की नीतियों का समर्थन किया और BJP को वोट दिया

What did Rahul Gandhi say? : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को कहा कि वे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं तथा विचारधारा की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी।