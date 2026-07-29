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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (12:53 IST)

90 रनों से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को रौंदा, 2 गेंदबाजों के 5 विकेट

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:53 IST)
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PAKvsWI ट्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से बड़ी हार थमाकर मौजूदा टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कैरिबियाई देश के लिए यह टेस्ट जीत तब आई है जब हाल ही में दिवंगत हुए गारफील्ड सोबर्स की जन्मतिथी है। इस कारण ज्यादातर कैरिबियाई खिलाड़ी जीत को लेकर प्रफुल्लित है।

126 पर 7 विकेट खो चुकी वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने 55 रन और जोड़े और उनका कुल स्कोर 210 रनों तक पहुंच गया क्योंकि पहली पारी के आधार पर इंडीज के पास 29 रनों की बढ़त थी।

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 180 रनों पर सिमट गई थी विकेटकीपर शाई होप ने 92 और केवम होज ने 84 रन बनाए थे। पाकिस्तान के मोहम्मद अली ने 4 और  मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेट निकाले।
211 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान निरंतर अंतराल में विकेट खोती रही। कप्तानी में वापसी कर रहे बाबर आजम दूसरे छोर से विकेट का पतन देखते रहे और अंत में खुद भी 58 रनों पर आउट हो गए। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान (11 रन) और मोहम्मद अब्बास ही (23 रन) दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके।

पाकिस्तान की पूरी पारी 120 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में जेडन सील्स ने 5 विकेट चटकाए लेकिन कुल 7 विकेट लेने के कारण जस्टीन ग्रीव्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

वेस्टइंडीज को हाल में अपने ही घर में बांग्लादेश के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के सामने उसके वहीं हाल ना हो। वहीं पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए यह एक और काला दिन रहा। इस हार से पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र 2025-27 के फाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गया।
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