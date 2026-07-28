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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (13:25 IST)

5 लगातार मेडन ओवर में 5 पाकिस्तानी टेस्ट विकेट, कैरिबियाई गेंदबाज का कहर (Video)

Pakistan
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Published: Tue, 28 Jul 2026 (13:25 IST)
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वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने सोमवार को एक ऐसा कारनामा कर दिया जिससे उनका नाम टेस्ट इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में लगातार 5 मेडन ओवर डालकर 5 विकेट निकाले। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले वह पहले गेंदबाज बन गए। उनके इस स्पेल से वेस्टइंडीज को दूसरे दिन पाकिस्तान पर पहली पारी के आधार पर 29 रनों की बढ़त मिल गई जबकि पाक टीम 3 विकेट खोकर 199 रनों पर औसत स्थिति पर थी।
कुल 11 ओवर में उन्होंने 6 मेडन ओवर डालकर सिर्फ 27 रन दिए और 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज को चलता किया। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद 88 रन बनाकर नाबाद थे और उन्होंने अपना शतक पूरा किया।पाकिस्तान ने अपने छह विकेट 38 रन पर गंवा दिए। इस तरह से शान मसूद (109) के सातवें टेस्ट शतक के बावजूद पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में 282 रन पर आउट हो गई।

इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया और पहली पारी में 311 रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को नहीं चलने दिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने अभी तक 14 रन देकर तीन विकेट लिए हैं जबकि खुर्रम शहजाद ने दो विकेट हासिल किए हैं।वेस्टइंडीज की तरफ से तेगनारायण चंद्रपाल ही कुछ संघर्ष कर पाए। उन्होंने 35 रन बनाए।
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