शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. travis head hit the second fastest century in ashes history aus vs eng ashes series
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 22 नवंबर 2025 (15:06 IST)

Bazball को उसी के अंदाज में दिया जवाब, 69 गेंदों में शतक जड़ Adam Gilchrist के रिकॉर्ड के पास पहुंचे ट्रेविस हेड

travis head hindi news
Ashes 2025 AUS vs ENG Travis Head Century : ऑस्ट्रेलिया ने जब एशेज की शुरुआत में ट्रेविस हेड को बतौर ओपनर उतारने का फैसला लिया, तो यह एक बड़ा और जोखिम भरा प्रयोग माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह हेड ने इस मौके को अपने करियर की सबसे धमाकेदार पारी में बदल दिया, उसने इस निर्णय को आधुनिक क्रिकेट की सबसे सफल रणनीतियों में शामिल कर दिया।
 
पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट की चौथी पारी में हेड ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। मुश्किल विकेट पर जहां पहले दो दिनों में 30 विकेट गिर चुके थे, वहीं हेड ने निडर होकर बल्लेबाजी की और चौके-छक्कों की बरसात करते हुए मैच की तस्वीर पलट दी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन चाहिए थे, और हेड ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए इस चुनौती को बेहद आसान बना दिया।
 
हेड ने केवल 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो एशेज इतिहास के संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज फिफ्टी में शामिल है। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पर और जोरदार प्रहार किए और महज 69 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 76 गेंदों के साथ गिल्बर्ट जेसप के नाम था, जिसे हेड ने 123 साल बाद पीछे छोड़ दिया। एशेज में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड अब भी 2006 में एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) के 57 गेंदों के तूफानी शतक के नाम है।


इस पारी के दौरान हेड ने कई व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल कीं, उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 4,000 रन पूरे किए और एशेज में 1,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ यह उनका तीसरा टेस्ट शतक था।
 
हेड की खासियत हमेशा से रही है तेज रफ्तार से खेलते हुए मैच का रुख पलटना। लेकिन इस बार, ओपनर के रूप में उन्होंने जो प्रभाव डाला, वह इंग्लैंड की ‘बाज़बॉल’ (Bazball) रणनीति को उन्हीं के अंदाज़ में मात देने जैसा था। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com