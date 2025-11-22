Bazball को उसी के अंदाज में दिया जवाब, 69 गेंदों में शतक जड़ Adam Gilchrist के रिकॉर्ड के पास पहुंचे ट्रेविस हेड

Ashes 2025 AUS vs ENG Travis Head Century : ऑस्ट्रेलिया ने जब एशेज की शुरुआत में ट्रेविस हेड को बतौर ओपनर उतारने का फैसला लिया, तो यह एक बड़ा और जोखिम भरा प्रयोग माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह हेड ने इस मौके को अपने करियर की सबसे धमाकेदार पारी में बदल दिया, उसने इस निर्णय को आधुनिक क्रिकेट की सबसे सफल रणनीतियों में शामिल कर दिया।

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले एशेज टेस्ट की चौथी पारी में हेड ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। मुश्किल विकेट पर जहां पहले दो दिनों में 30 विकेट गिर चुके थे, वहीं हेड ने निडर होकर बल्लेबाजी की और चौके-छक्कों की बरसात करते हुए मैच की तस्वीर पलट दी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रन चाहिए थे, और हेड ने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए इस चुनौती को बेहद आसान बना दिया।

हेड ने केवल 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो एशेज इतिहास के संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज फिफ्टी में शामिल है। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक पर और जोरदार प्रहार किए और महज 69 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 76 गेंदों के साथ गिल्बर्ट जेसप के नाम था, जिसे हेड ने 123 साल बाद पीछे छोड़ दिया। एशेज में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड अब भी 2006 में एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) के 57 गेंदों के तूफानी शतक के नाम है।







इस पारी के दौरान हेड ने कई व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल कीं, उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 4,000 रन पूरे किए और एशेज में 1,000 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ यह उनका तीसरा टेस्ट शतक था।

हेड की खासियत हमेशा से रही है तेज रफ्तार से खेलते हुए मैच का रुख पलटना। लेकिन इस बार, ओपनर के रूप में उन्होंने जो प्रभाव डाला, वह इंग्लैंड की ‘बाज़बॉल’ (Bazball) रणनीति को उन्हीं के अंदाज़ में मात देने जैसा था।