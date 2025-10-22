बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  4. South Africa hands cruching defeat to Pakistan with one hundred & Fifty runs
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (12:05 IST)

दक्षिण अफ्रीका ने 150 रनों से पाक को रौंदकर पाई विश्वकप की एक और जीत

South Africa
SAvsPAK कप्तान लौरा वोल्वार्ट (90), सुने लुस (61) और मारिजान कप्प (नाबाद 68 और 20 रन पर तीन विकेट) के शानदार प्रदर्शन तथा नादिन डि क्लर्क की 41 रन की तूफानी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को महिला विश्व कप के वर्षा बाधित मुकाबले में मंगलवार को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 150 रनों से रौंदकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की।

दक्षिण अफ्रीका ने वर्षा से प्रभावित मैच में निर्धारित 40 ओवर में नौ विकेट पर 312 रन का विशाल स्कोर बना दिया। पाकिस्तान की पारी में कई बार वर्षा से बाधा पड़ी और लक्ष्य को 20 ओवर में 234 रन कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम सात विकेट पर 83 रन ही बना सकी और उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका की छह मैचों में यह लगातार पांचवीं जीत है और वह 10 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया।

पाकिस्तान कभी भी लक्ष्य का पीछा करने की स्थिति में नहीं था और एक समय ऐसा लग रहा था कि बारिश उन्हें एक अंक दे देगी। लेकिन बारिश ठीक समय पर रुक गई और 20 ओवर का खेल शुरू हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने स्पिन गेंदबाजी करके अपने ओवर जल्दी पूरे कर लिए। इससे पहले कप्प ने पाकिस्तान को तीन झटके दिए। ज़्यादातर काम दक्षिण अफ्रीका ने बल्ले से किया और एक बार जब उन्होंने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया, तो यह हमेशा से ही देखने वाली बात रही कि वे कितने अंतर से जीतते हैं, क्योंकि बारिश ही एकमात्र खतरा थी। इस जीत के साथ, वे तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए जबकि पाकिस्तान अब बाहर हो गया है।

रिकॉर्ड के अनुसार, इस टूर्नामेंट में इस मैदान पर 50 ओवरों में सर्वाधिक स्कोर 258 रन रहा है।यहां दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवरों में 312 रन बनाए हैं। तंजिम ब्रिट्स टीम की शुरुआत में शून्य पर आउट हो गई, लेकिन वोल्वार्ट और लुस ने लंबे बारिश के अंतराल के बाद दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़कर टीम की गति निर्धारित की। इसके बाद कप्प और ट्रायोन तथा नादिन डी क्लार्क की 16 गेंदों में 41 रनों की पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 300 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान की टीम काफी लापरवाह रही और उसने खराब फील्डिंग के अलावा कई कैच भी छोड़े। वे इस मैच में लय में नहीं थे, जो उनके लिए बेहद जरूरी था। केवल नशरा संधू ने ही गेंदबाजी से प्रभावित किया, अन्य ने काफी रन लुटाए।

वोल्वार्ट ने 82 गेंदों में 10 चौके और दो छक्के लगाए, सुने लुस ने 59 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाए, मारिजन कप्प ने 48 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के मारे जबकि क्लर्क ने 16 गेंदों की अपनी तूफानी पारी में तीन चौके और चार छक्के मारे।पाकिस्तान की तरफ से नशरा संधू ने 45 रन पर तीन विकेट और सादिया इकबाल ने 63 रन पर तीन विकेट लिए।

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

