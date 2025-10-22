Asia Cup 2025 की जिद्द मोहसिन नकवी ने नहीं छोड़ी, भारत का दबाव बढ़ाना बेकार गया

भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर Asia Cup 2025 का खिताब जीता था लेकिन उसने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ में ले गए।मोहसिन नकवी इस जिद पर अड़े हैं कि ट्रॉफी तो वे ही देंगे और भारत इसके लिए कतई राजी नहीं है।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) को चिट्ठी लिखी है। इसमें जल्द से जल्द ट्रॉफी लौटाने को कहा गया है। एसीसी चेयरमैन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को साफ संदेश दे दिया गया है कि एशिया कप ट्रॉफी देनी होगी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इंडिया टुडे से बात करते हुए इसकी पुष्टि की।भारत ने सितंबर में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता था। लेकिन टीम इंडिया ने एसीसी चेयरमैन और पाकिस्तान बोर्ड के मुखिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, इसके बाद नकवी ने ओछी हरकत करते हुए विजेता टीम को ट्रॉफी देने के बजाए खुद के साथ ले गए।सैकिया ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि एसीसी से कहा गया है कि विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाए। उनके जवाब का इंतजार है। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया या नकारात्मक जवाब दिया गया तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) को भी चिट्ठी भेजी जाएगी। भारतीय बोर्ड सीढ़ी दर सीढ़ी कदम उठाएगा और इस मसले को उठाना जारी रखा जाएगा।बीसीसीआई ने पहले भी कहा था कि नकवी के ट्रॉफी नहीं देने के मु्द्दे को नवंबर में आईसीसी के सामने उठाया जाएगा। वहां पर पाकिस्तानी बोर्ड के मुखिया को घेरा जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की पहल भी की जा सकती है। अभी देखना होगा कि बीसीसीआई की चिट्ठी पर एसीसी की तरफ से क्या जवाब आता है।एशिया कप 2025 ऑपरेशन सिंदूर की छाया में हुआ था। पहले इसमें भारत के खेलने की संभावना नहीं थी. लेकिन बीसीसीआई ने बाद में परमिशन दे दी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इसमें खेली और उसने अजेय रहते खिताब जीता। भारत ने एशिया कप 2025 में तीन बार पाकिस्तान को धूल चटाई। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया।