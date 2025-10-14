मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (13:07 IST)

द.अफ्रीका ने अंतिम ओवर में बांग्लादेश को नहीं पाने दी भारतीय जमीन पर पहली जीत

South Africa
BANvsSA क्लोई ट्राइऑन (एक विकेट/62), मैरीजान कप्प (56) और नडीन डी र्क्लक (एक विकेट/नाबाद 37) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने सोमवार महिला एकदिवसीय विश्वकप मुकाबले में बांग्लादेश को तीन गेंदे शेष रहते तीन विकेट से हरा दिया। इस तरह बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम भारतीय जमीन पर पहली जीत के लिए तरसती रह गई जबकि उसने मैच को अंतिम ओवर तक खींचा और द. अफ्रीका के 7 विकेट लिए।

233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और उसने दूसरे ही ओवर में तेंजमिन ब्रिट्स (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी अन्नेका बोश ने कप्तान लॉरा वुलफार्ट के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 रनों की साझेदारी हुई। 15वें ओवर में लॉरा वुलफार्ट (31) के रनआउट होने से यह साझेदारी टूटी।

इसके बाद ऋतु मोनी ने अन्नेका बोश (28) को आउटकर दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका दिया।एनरी डार्कसन (दो) और सिनालो जाफ्टा चार रन बनाकर आउट हुई। टीम को जीत की ओर ले जा रही मैरीजान कप्प (56) को नाहिदा अख्तर ने छठे विकेट के रूप में आउट किया। 45वें ओवर में क्लोई ट्राइऑन (62) रन आउट हुई। इसके बाद नडीन डी र्क्लक ने धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को तीन विकेट से जीत दिला दी। दक्षिण अफ्रीका ने 49.3 ओवर में 235 रन बनाये। नडीन डी र्क्लक ने 29 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 37 रन बनाये। एम क्लास 10 रन बनाकर नाबाद रही।
बांग्लादेश की ओर से नाहिदा अख्तर ने दो विकेट लिये। राबेया खान, फतिमा खातूनऔर ऋतु मोनी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बंगलादेश के लिए फरजाना हक और रुब्या हैदर की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। 17वें ओवर में क्लोई ट्राइऑन ने रुब्या हैदर (25) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद एन म्लाबा ने फरजाना हक (30) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। कप्तान निगार सुल्ताना (32) को भी म्लाबा ने आउट किया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण और क्षेत्ररक्षण के आगे बंगलादेश के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाये और अंतराल पर विकेट गंवाते रहे।

शर्मीन अख्तर (50) और शोभना मोस्तारी (नौ) रन आउट हुई। 47वें ओवर में राबेया खान (शून्य) छठे विकेट के रूप में आउट हुई। बंगलादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट पर 2232 रन बना लिये है। शोरना अख्तर ने 35 गेंदों में 51 रनों की नाबाद पारी खेली। ऋतु मोनी आठ गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रही। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एन म्लाबा ने दो विकेट लिये। नडीन डी क्लर्क और क्लोई ट्राइऑन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
