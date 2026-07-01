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  4. Shreyas Iyer has no idea about Vaibhav Sooryavanshi hype
Written By Author अविचल शर्मा
Last Modified: बुधवार, 1 जुलाई 2026 (12:32 IST)

'क्या हाइप है वैभव सूर्यवंशी? मुझे नहीं पता'श्रेयस अय्यर के बड़े बोल (Video)

Shreyas Iyer
श्रेयस अय्यर ने सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पदार्पण से दूर रखने के सवाल पर कहा है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि  वैभव सूर्यवंशी की कितनी हाइप है। इसका कारण यह है कि भारत के टी-20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान ना ही न्यूज ना ही इंस्टाग्राम फोलो करते हैं। ऐसे में उनके इस रवैये पर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है।

गौरतलब है कि सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेंगे।
हालाँकि, श्रेयस ने भारत की योजनाओं के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। हम अभी अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत निजी मामला है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर हम टीम के अंदर चर्चा करते हैं। हम सबको यह नहीं बता सकते कि हम किस संयोजन के साथ खेलेंगे और न ही विरोधी टीम को यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है।”निश्चित रूप से, वह एक बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और जब भी उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, वे निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करेंगे।”


श्रेयस ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग चुनौती पेश करती हैं और उन्हें भरोसा था कि इस बार भारत बेहतर ढंग से तैयार है। “यहां आना हमारे लिए पूरी तरह से एक नया अध्याय है। हममें से कुछ लोग पहले इंग्लैंड में खेल चुके हैं, और हम वहां की परिस्थितियों, आइडिया और मैदान के आकार-प्रकार को जानते हैं। इसलिए हम एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीरीज़ की उम्मीद कर रहे हैं।”

आयरलैंड में श्रेयस का बल्ला दोनों टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खामोश रहा, लेकिन कप्तान ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें अपनी फ़ॉर्म की कोई चिंता नहीं है और उन्हें भरोसा है कि रन बनेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या कप्तानी की वजह से उनकी बल्लेबाज़ी पर दबाव बढ़ा है, तो उन्होंने कहा, “बिल्कुल नहीं।” “जिस तरह से मैं नेट्स में बॉल को टाइम कर रहा हूं, पिछले मैच में भी मुझे लगा कि मैं बहुत बढ़िया टाइमिंग कर रहा था, बस कभी-कभी कोई बॉल उछलकर अंदरूनी किनारे से लग गई। इससे यह साबित नहीं होता कि मेरी बल्लेबाज़ी कैसी है या मैं कितना दबाव ले रहा हूं।"
लेखक के बारे में
अविचल शर्मा
लेखक को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया में 12 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और टेबल टेनिस में रुचि के कारण लेखक खेल से जुड़ी खबरें लंबे समय से लिख रहे हैं।    लेखक ने वेबदुनिया के कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का कवरेज किया है। इसमें क्रिकेट,.... और पढ़ें
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