'क्या हाइप है वैभव सूर्यवंशी? मुझे नहीं पता'श्रेयस अय्यर के बड़े बोल (Video)

हालाँकि, श्रेयस ने भारत की योजनाओं के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। हम अभी अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत निजी मामला है। यह ऐसी चीज़ है जिस पर हम टीम के अंदर चर्चा करते हैं। हम सबको यह नहीं बता सकते कि हम किस संयोजन के साथ खेलेंगे और न ही विरोधी टीम को यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है।”निश्चित रूप से, वह एक बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। और जब भी उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, वे निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करेंगे।”
No one should event defend Shreyas Iyer after this answer by him on hype around Vaibhav.— Gangadhar (@gangadhar_11) June 30, 2026
"I don't know, I haven't heard anything about Vaibhav....also I don't follow social media"
Peak jealousy on full display, just imagine their toxic behaviour with vaibhav off camera. pic.twitter.com/ImiHdFymk3
श्रेयस अय्यर के हिसाब से वैभव सूर्यवंशी को इसलिए नहीं खेलाया क्यूंकि टी-20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने वालों को कैसे बाहर बैठाते?
तो भाई पहले तो ख़ुद को बाहर बैठा दो क्यूँकि तुम तो उस टीम में थे भी नहीं।
और अभिषेक शर्मा ने एक आधी फिफ्टी छोड़कर पूरे टूर्नामेंट में क्या कमल किया था…
— Sushant Sinha (@SushantBSinha) June 30, 2026