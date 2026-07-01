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Written By Author अविचल शर्मा
Last Updated : बुधवार, 1 जुलाई 2026 (12:17 IST)

ऑस्ट्रेलिया ने इंडीज पर 8 विकेट की जीत दर्ज कर आठवीं बार किया महिला T-20I विश्वकप के फाइनल में प्रवेश

Australia
AUSvsWI ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर ने गेंद और बल्ले दोनों के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को आठवीं बार महिला टी-20 विश्वकप के फाइनल में पहुंचा दिया।उनके साथ कीपर और ओपनर बेथ मूनी ने शानदार 61 रनों की पारी खेली।ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को सात विकेट पर 125 रन के स्कोर पर रोकने के बाद 13 ओवर में दो विकेट पर 127 रन बनाकर जीत और फ़ाइनल का टिकट हासिल कर लिया।अब खिताबी मुकाबले के लिए उसको दक्षिण अफ्रीका और मेजबान इंग्लैंड के मुकाबले का इंतजार करना पड़ेगा।

ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए तीन ओवर में 29 रन की जोरदार शुरुआत की। जार्जिया वाल (16) और फ़ीबी लिचफ़ील्ड (4) के जल्दी-जल्दी आउट होने और एलिस पेरी (2) के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बेथ मूनी को एश्ले गार्डनर के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला। दोनों ने 36 गेंदों में 63 रन की बेहतरीन साझेदारी करते हुए वेस्ट इंडीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

बेथ मूनी ने 36 गेंदों पर नाबाद 61 रन की मैच जिताऊ पारी में आठ चौके लगाए जबकि गार्डनर ने 20 गेंदों पर नाबाद 35 रन में चार चौके और एक छक्का लगाया। गार्डनर को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

पावरप्ले में दो विकेट गिरने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी ज़रूरी रन रेट को समस्या नहीं बनने दिया; लक्ष्य का पीछा करते हुए ज़्यादातर समय उन्होंने नौ रन प्रति ओवर से ज़्यादा की रफ़्तार से रन बनाए। जब ऑस्ट्रेलिया को 78 गेंदों में सिर्फ़ 62 रनों की ज़रूरत थी, तब पीठ में जकड़न के कारण एलिस पेरी को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा, लेकिन तब तक मैच का नतीजा तय हो चुका था। बेथ मूनी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और शानदार अर्धशतक जड़ा, जिसने लगभग जीत पक्की कर दी। इसके बाद बस मैच को खत्म करना बाकी था, जिसमें आखिर में गार्डनर भी शामिल हो गईं।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़े। लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गयी और 83 रन तक जाते-जाते उसने छह विकेट गंवा दिए। सोफ़ी मोलिन्यू, एश्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम ने दो-दो विकेट लेकर वेस्ट इंडीज पर लगाम लगा दी। डिएंड्रा डॉटिन ने चार चौकों की मदद से नाबाद 26 रन बनाकर वेस्ट इंडीज को 125 तक पहुंचाया।

वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी शुरुआत की और मैथ्यूज ने कुछ अहम बाउंड्रीज़ लगाईं, लेकिन कियाना जोसेफ़ उस लय को बनाए नहीं रख सकीं; अपनी पारी के ज़्यादातर समय उन्हें टाइमिंग के लिए संघर्ष करना पड़ा। पावरप्ले के बाद, वे लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रहीं और अंत में चोटिल डॉटिन की छोटी लेकिन असरदार पारी की बदौलत वे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँच सकीं। लेकिन यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था।
लेखक के बारे में
अविचल शर्मा
लेखक को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया में 12 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज और टेबल टेनिस में रुचि के कारण लेखक खेल से जुड़ी खबरें लंबे समय से लिख रहे हैं।    लेखक ने वेबदुनिया के कार्यकाल में कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स का कवरेज किया है। इसमें क्रिकेट,.... और पढ़ें
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