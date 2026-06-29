स्मृति और जेमीमा की धीमी पारी से कप्तान और फैंस नाराज, हारने की बड़ी वजह

17 dot balls— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) June 28, 2026
14 single/double
103 strike rate
37 balls
What an extraordinary TukTuk knock from Greatest of some times Queen Mandhana in virtual knockout match pic.twitter.com/3iBlNUkP1A
Smriti Mandhana and Jemimah Rodrigues are pain to watch in a T20 game, They just does not have that power hitting skills. Specially Smriti never performs in crucial matches; overrated tbh. Only Harman Preet Kaur and Deepti Sharma are big match player in this team. #INDWvsAUSW
— Ezhil (@Ezhil_Goveas) June 28, 2026
Couple goals pic.twitter.com/VosIoVznnF
— Gagan (@1no_aalsi_) June 28, 2026
31(20) & 25(23) in front of kohli pic.twitter.com/7leLEyjM0T
— Rahul (@BeingTrickyy) June 28, 2026
Prime example of why you should never make someone a superstar just because of one innings. pic.twitter.com/N5Sr4wsaZr
— Shah (@Shahhoon1) June 28, 2026कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद महिला टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद रविवार को कहा कि भारतीय टीम अपने स्तर की क्रिकेट नहीं खेल सकी और अब पुनर्विचार का समय आ गया है।हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा ,‘‘ हम कुछ समय तक मैच में थे लेकिन अपने स्तर का खेल नहीं दिखा सके। एक ईकाई के रूप में हमें कई चीजों पर विचार करना होगा।’’