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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 29 जून 2026 (14:10 IST)

3 साल बाद कोई T-20I सीरीज हारा भारत, कोच और कप्तान के नाम शर्मनाक दर्ज हुए रिकॉर्ड्स

India
भारतीय टीम करीब 3 साल यानि कि 36 महीने या फिर 1050 दिन बाद कोई टी-20 सीरीज हारा है। इस दौरान भारत ने दो बार टी-20 विश्वकप पर कब्जा जमाया। यह रिकॉर्ड इतना शानदार इसलिए रहा क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने ज्यादातर मौकों पर भारत की  कप्तानी की थी।

अंतिम बार भारत कोई टी-20 सीरीज हारा था तो भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। अगस्त 2023 में भारत वेस्टइंडीज से 2-3 से सीरीज हार बैठा था। लेकिन अब कोच गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के नाम कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स बन गए हैं।

श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान लगातार दो पहले टी-20 मैच हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर पहली बार आयरलैंड से सीरीज हारने वाले पहले कप्तान और कोच बन गए हैं। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच को बखूबी भांपने और रणनीति पर सटीक अमल करने के लिये आयरलैंड की तारीफ की जिसने भारत पर टी20 श्रृंखला में 2 . 0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
पहले मैच में 34 रन से जीत के बाद आयरलैंड ने रविवार को दूसरा मैच एक रन से जीता।नये कप्तान अय्यर ने मैच के बाद कहा ,‘‘ अच्छी श्रृंखला नहीं रही लेकिन आयरलैंड की तारीफ करनी होगी। उन्हें पता था कि विकेट कैसा होगा और उन्होंने रणनीति पर बखूबी अमल किया।’’

भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि टी20 में विश्व चैंपियन टीम आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में हार गई और कहा कि उनके खिलाड़ी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में नाकाम रहे।आयरलैंड ने पहला मैच 34 रन से जीता और इसके बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को दूसरे मैच में एक रन से हराकर इतिहास रच दिया।

डोएशे ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बहुत से लोगों के साथ हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। हमने अभी-अभी विश्व कप जीता है लेकिन हमें ऐसी टीम ने हराया जिसने ‘बेसिक्स’ (बुनियादी बातों) पर पूरा ध्यान दिया।’’डोएशे ने कहा, ‘‘मुझे लगता है की परिस्थितियों ने अहम भूमिका निभाई। यह हमारी हार का मुख्य कारण रहा। हमने इसका अच्छी तरह से समाधान नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या हवा थी, लेकिन हार के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें अलग-अलग चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने का तरीका ढूंढना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आयरलैंड ने बेसिक्स पर अच्छी तरह से काम किया और हम इस मामले में उनका मुकाबला नहीं कर पाए। हमें आक्रामक बल्लेबाजी करना पसंद है लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में हमें अधिक समझदारी से काम लेना होगा।’’
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