टेस्ट टीम से सिराज को बाहर निकालने पर मचा सियासी घमासान, लेकिन यह है आंकड़े

Mohammed Siraj in his last 5 Test matches: Innings - 10 Wickets - 11 Runs conceded - 471 Average - 42.81 Strike rate - 92.72 - He has been rightly dropped. His pathetic bowling was the reason why we drew the 2nd Test in Sri Lanka instead of winning it. Don't cry for sympathy! https://t.co/5tNHpmTfb3 — Ahmed Says (@AhmedGT_) November 19, 2026

19 नवंबर को वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद सिराज को अंतिम ग्यारह में ना लेने का निर्णय पहले एक क्रिकेटीय गलती या गुंजाइश के रूप में देखा जा रहा था। पहले दिन तो पूर्व खिलाड़ियों ने इस निर्णय की आलोचना की थी लेकिन टेस्ट के चौथे दिन तक आते आते इस पर सियासी घमासान शुरु हो गया।भारत ने इस टेस्ट मैच के लिए जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में चार तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है। अन्य तीन तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज रहे।कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को धर्म के कारण न्यूजीलैंड शृंखला के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है। वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन पर राजनीतिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का आरोप लगाया।दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से लोकसभा सदस्य इमरान मसूद ने दावा किया कि सिराज का चयन उनकी धार्मिक पहचान के कारण नहीं हुआ। मसूद ने कहा, ‘‘उनका नाम मोहम्मद सिराज है, इसीलिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है।’’उनकी टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मसूद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारत में किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और न ही किसी को अवसरों से वंचित रखा जाता है।उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, तो यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सब एक हैं और हमारा लक्ष्य ‘सबका साथ, सबका विकास’ तथा ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ है। ऐसे में जाति या धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है।’’इससे पहले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच की अंतिम एकादश से गुरुवार को मोहम्मद सिराज को बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन को इस तेज गेंदबाज के अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए था।शास्त्री ने लिखा, ‘‘उम्मीद है कि भारत जोरदार वापसी करेगा। लेकिन अगर तेज गति, कौशल और गेंद को स्विंग कराने की क्षमता चयन का आधार थी और 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करना मुश्किल था, तो एक सवाल जरूर उठता है। मोहम्मद सिराज कहां थे? अनुभव, आक्रामकता और गेंद से मैच में बदलाव लाने की क्षमता। क्या इन सबकी कोई अहमियत नहीं है।’’वहीं गावस्कर ने मेजबान प्रसारक से बातचीत में कहा, ‘‘यह चौंकाने वाला नहीं, बल्कि हैरान करने वाला है। हालांकि इसके संकेत पहले ही मिल गए थे, जब उन्हें वनडे टीम में शामिल किया गया और उन्होंने सिर्फ आखिरी मैच खेला। जब उन्होंने आखिरी मैच खेला, तो मुझे लगा कि उन्हें पहले टेस्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। ’’श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों में वाकई सिराज की पेस कम थी, जो 120 के आखिर और 130 की शुरुआत के आसपास थी।अंतिम 10 पारियों यानि कि 5 टेस्ट में वह कुल 11 विकेट ले पाए। वहीं उन्होंने 42.81 की औसत से 471 रन दिए वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 92.72 का है। हालांकि उनके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है कि वह SENA देशों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले साल इंग्लैंड में पाँच टेस्ट मैचों में 1113 गेंदें फेंकीं और और सीरीज़-बेस्ट 23 विकेट लिए।