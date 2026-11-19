19 नवंबर, बुमराह के शूरुआती विकेटों के बाद एक लेफ्टी का शतक और राईटी का अर्धशतक

NO WICKETS IN LAST 53.4 OVERS FOR INDIAN BOWLERS https://t.co/JZ7r0CBT0w — Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026

AUSvsIND आज 19 नवंबर के दिन भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में शुरु हुए पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह शुरुआती बढ़त पाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरी निकल्स ने नाबाद 113 रन और दांए हाथ के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 94 रन बनाए जब 82 ओवर बाद स्टंप्स घोषित कर दिए। न्यूजीलैंड का कुल स्कोर पहले दिन 242 रनों पर 5 विकेट रहा।आज दौरे पर एक बार फिर शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह और अँशुल कंबोज ने भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाज रचिन रविंद्र 15 रन और डेरिल मिचेल 1 रन पर आउट हो गए।पहले सत्र में न्यूजीलैंड का स्कोर सिर्फ 60 रन था और उसने 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दूसरे सत्र में जब स्कोर 70 रन पहुंचा तो न्यूजीलैंड ने टॉम ब्लंडेल के रूप में पांचवा विकेट भी गंवा दिया। यह 31वें ओवर में हुआ।यहां से न्यूजीलैंड ने वापसी करनी शुरु की। पहले निकल्स ने अर्धशतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के लिए दूसरे सत्र में फिल्प्स संग मिलकर 80 रन जोड़े। इसके बाद तीसरे सत्र में निकल्स ने अपना शतक पूरा किया और फिलिप्स ने अपना अर्धशतक और सुरक्षित रहकर दिन का अंत किया। जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन 3 विकेट लिए और अंशुल कंबोज और आकाशदीप को 1- 1 सफलता मिली।