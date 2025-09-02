टी20 को अलविदा: मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए लिया बड़ा फैसला

Mitchell Starc T20 Retirement : आस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे प्रारूप में अपने कैरियर को विस्तार देने के लिये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे प्रारूप में अपने कैरियर को विस्तार देने के लिये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाजी तिकड़ी (पैट कमिंस और जोश हेजलवुड के साथ) के अहम सदस्य स्टार्क ने आगामी एशेज, भारत में होने वाली टेस्ट श्रृंखला और 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप और आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से संन्यास की घोषणा की।

अपनी तेज गति, कलाम की स्विंग, घातक यॉर्कर और खतरनाक बाउंसरों के लिए मशहूर स्टार्क ने 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 79 विकेट लिये है। वह एडम जाम्पा (103 मैचों में 130 विकेट) के बाद इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज है।

पैतीस वर्ष के स्टार्क ने 65 टी20 मैचों में 79 विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनकी प्राथमिकता है और अगले दो साल के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये उन्हें तैयार रहना है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अक्टूबर से शुरू हो रही तीन मैचों की श्रृंखला के लिये मंगलवार को घोषित आस्ट्रेलियाई टी20 टीम में स्टार्क और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के नाम नहीं हैं।

उन्होंने कहा ,‘‘ मैने आस्ट्रेलिया के लिये हर टी20 मैच के हर मिनट का मजा लिया है। खासकर 2021 विश्व कप क्योंकि जीत के साथ हमने पूरे सफर का आनंद लिया। ’’

बायें हाथ के इस गेंदबाज ने कहा, ‘‘ भारत में होने वाली टेस्ट श्रृंखला, एशेज और 2027 विश्व एकदिवसीय विश्व कप के लिए खुद को तरोताजा और फिट रखने के लिए मुझे लगता है कि यह सही फैसला है।’’स्टार्क ने कहा ,‘‘ मेरे संन्यास से हमारी गेंदबाजी समूह को टी20 विश्व कप की तैयारी के लिये भी समय मिल जायेगा।’’

टी20 विश्व कप का आयोजन अगले साल भारत और श्रीलंका में होगा।आधुनिक दौर के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में एक स्टार्क की आईपीएल में हमेशा से काफी मांग रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में उन्हें 24.75 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा गया था। उन्होंने केकेआर की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।



???? MITCHELL STARC ANNOUNCED HIS RETIREMENT FROM T20IS. ????



- Starc will be eyeing the 2027 World Cup. pic.twitter.com/VvrgFc8CWW — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 2, 2025

दबाव की परिस्थितियों में अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता को देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें आईपीएल 2025 के लिए 11.75 करोड़ रुपये में शामिल किया।स्टार्क उन कुछ विदेशी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद के बाद भारत लौटने का फैसला नहीं किया था। भारत और पाकिस्तान में सैन्य टकराव के कारण आईपीएल को एक सप्ताह के लिए स्थगित करना पड़ा था।

स्टार्क की घोषणा मंगलवार सुबह हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए अक्टूबर में न्यूजीलैंड में होने वाली श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा की।

न्यू साउथ वेल्स के इस खिलाड़ी ने 2015 में घरेलू धरती पर ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय विश्व कप खिताब जीतने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में 2023 विश्व कप में एक बार फिर से चमक बिखेरी जहां ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में मेजबान भारत को हराया था।

स्टार्क का लक्ष्य अब रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट और ग्लेन मैक्ग्रा के बाद तीन एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाले केवल चौथे ऑस्ट्रेलियाई बनने का दुर्लभ गौरव हासिल करना है।

आस्ट्रेलियाई चयन समिति के प्रमुख जॉर्ज बेली ने कहा ,‘‘ मिचेल को अपने टी20 कैरियर पर गर्व होना चाहिये। वह विश्व कप 2021 विजेता टीम का प्रमुख सदस्य था। अच्छी बात यह है कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलता रहेगा।’’