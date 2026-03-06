शुक्रवार, 6 मार्च 2026
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  Mahendra Singh Dhoni calms down Sakshi ater a wicket celebration
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 6 मार्च 2026 (12:50 IST)

माही साक्षी की जोड़ी पर रही कैमरे की नजर, साक्षी ने मैच के दौरान की यह नासमझी (Video)

dhoni and sakshi
महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में दिखे। कैमरे की नजर ज्यादातर इस जोड़ी पर रही। जब इस युगल से रोहित शर्मा मिले तो साक्षी ने यह कहा भी कि वह काफी फिट नजर आ रहे हैं।
लेकिन असल मजा तब आया जब जसप्रीत बुमराह ने बंप गेंद को लपका और साक्षी को लगा कि विकेट गिर गया है। ऐसे में वह उछल पड़ी। लेकिन उनके पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बताया कि वह कैच नहीं हुआ है। गेंद नीचे टप्पा खाई है। ऐसे में यह बड़ा मजेदार पल बन गया।

संजू सैमसन 42 गेंदों में (89) ने मैजिक दिखाया, फिर बैथेल 48 गेंदों में 105 रन ने अनहोनी को लगभग होनी कर दिया था। लेकिन बुमराह ने डेथ ओवर में छह रन वाला ओवर डाल दिया, फिर हार्दिक आकर विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 30 रनों की दरकार थी और इस ओवर की पहली गेंद पर उसने बेथेल का विकेट गंवा दिया। भारत ने गुरुवार को टी-20 विश्वकप के दूसरे सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड पर सात रनों से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। जहां रविवार को उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। संजू सैमसन काे ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।
