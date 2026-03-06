बापू की शानदार फील्डिंग, 2 शानदार कैचों ने बदला मैच का रुख (Video)

Axar Patel’s stunning effort and Shivam Dube’s able support puts an end to Will Jacks’ attack #T20WorldCup broadcast details https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/U83ZnQJTZt — ICC (@ICC) March 5, 2026

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रनों से जीत अर्जित की। मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को मिला जिन्होंने 89 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन अक्षर पटेल ने इस मैच में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हैरी ब्रूक और विल जैक्स के शानदार कैच अंजाम दिए।हैरी ब्रूक को बुमराह की गेंद पर अक्षर पटेल ने पीछे दौड़ते हुए कैच किया जो कि बहुत कुशलता मांगता है। हैरी ब्रूक सिर्फ 6 रन बना पाए। वहीं विल जैक्स का एक कैच उन्होंने कवर्स के क्षेत्र में दौड़ते हुए पकड़ा। वह सीमा पर खुद को संतुलित नहीं रख पाए और उन्होंने गेंद शिवम दुबे की तरफ फेंक दी। जिससे यह कैच मुकम्मल हुआ।