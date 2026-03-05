19 छक्के, भारत ने इंग्लैंड के सामने 254 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा

ENGvsIND संजू सैमसन और शिवम दुबे की 89 रनों और 43 रनों की आतिशी पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड के सामने 7 विकेट खोकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 253 रन बना लिए। यह किसी भी नॉक आउट गेम में सबसे बड़ा स्कोर है।इंग्लैंड ने इससे पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। अभिषेक शर्मा का विकेट मिलने के बाद में जोफ्रा आर्चर ने लगभग संजू की विकेट भी निकाल दी थी लेकिन कप्तान हैरी ब्रूक ने उनका आसान कैच 15 रनों पर छोड़ दिया। यहां से इंग्लैंड कभी मैच में वापस ही नहीं आ पाई। संजू और किशन की जोड़ी ने 7 से 15 ओवर में 100 रन बनाए।वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मैच में भारत की जीत के हीरो सैमसन ने 15 रन के स्कोर पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 42 गेंद में सात छक्कों और आठ चौकों से 89 रन की पारी खेलने के अलावा इशान किशन (39) के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंद में 97 और शिवम दुबे (43 रन, 25 गेंद, चार छक्के, एक चौका) के साथ तीसरे विकेट के लिए 22 गेंद में 43 रन की साझेदारी की।हार्दिक पंड्या (12 गेंद में 27 रन, तीन चौके, दो छक्के) और तिलक वर्मा (सात गेंद में 21 रन, तीन छक्के) ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाया।भारत की पारी में 19 छक्के लगे जो टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।इंग्लैंड की ओर से स्पिनरों विल जैक्स (40 रन पर दो विकेट) और आदिल राशिद (41 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए। तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और सैम कुरेन ने क्रमश: 61 और 53 रन लुटाए। आर्चर को एक विकेट मिला जबकि कुरेन की झोली खाली रही।