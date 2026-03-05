भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर किया T20I WC फाइनल में प्रवेश
ENGvsIND वानखेड़े स्टेडियम में एक बेहद दिल थामने वाले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया। भारत द्वारा बनाए गए 253 रनों के जवाब में इंग्लैंड लगातार विकेट खोती रही लेकिन इसके बाद भी रनों की गति इतनी बरकार रखी कि यह मैच अंतिम ओवर तक गया।
भारत इसी के साथ ही चौथी बार और लगातार दूसरी बार टी-20 विश्वकप के फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड की ओर से जेकब बैथल ने सर्वाधिक 48 रनों पर 105 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट निकाले।
भारतीय एकादश
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल इंग्लैंड एकादश
हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट