शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (10:18 IST)

INDvsWI भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

India
INDvsWI दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर भारत ने शुक्रवार को टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी। टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है इस कारण वह बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया था। इस विजयी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में दो परिवर्तन किए हैं — ब्रैंडन किंग और जोहान लेने को बाहर कर एंडरसन फिलिप और तेविन इमलाच को शामिल किया गया है। 
भारत की अंतिम एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की अंतिम एकादश:  जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक एथनाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स
