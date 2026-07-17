एटिंकसन ने किया हार्दिक पांड्या जैसा काम,नहीं होने दिया जो रुट का शतक

Another superb knock by Joe Root that fell agonisingly short of a century in England's win over India in the second ODI



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दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज का अर्धशतक या शतक रोकने में हार्दिक पांड्या मशहूर है। कल कुछ ऐसा ही काम इंग्लैंड के गस एटिंकसन ने किया। 99 पर नाबाद खड़े जो रूट का उन्होंने शतक नहीं होने दिया। पहले उन्होंने गुरुनूर बराड़ की अंतिम गेंद पर एक रन लिया और फिर अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर चौका मार कर इंग्लैंड को दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत के खिलाफ जीत दिला दी।हालांकि मैन ऑफ द मैच बने जो रूट इस बात से ज्यादा आहत नहीं है। रूट शतक नहीं बना सके लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जैसी शीर्ष वनडे टीम के खिलाफ जीत अधिक संतोषजनक है और उनका मानना है कि इससे निर्णायक मैच में इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा।उन्होंने कहा ,‘‘ अगर हम हार जाते तो बहुत बुरा लगता। हम जीतने के लिये ही खेलते हैं। अब हमारे पास दुनिया की नंबर एक टीम को श्रृंखला में हराने का मौका है।’’रूट ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण से पहले घरेलू 50 ओवरों की नियमित प्रतिस्पर्धाओं के जरिये उस तरह का अनुभव नहीं मिल पा रहा जो पहले खिलाड़ियों को मिलता था।उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे लगता है कि टीम और युवा खिलाड़ियों के लिये यह सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।उन्होंने कहा ,‘अभी ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी , जो भी खिलाड़ी टीम में आयेगा उसे 50 ओवरों के क्रिकेट में उतना अनुभव या समझ नहीं होगी क्योंकि अब यह प्रारूप उतना खेला नहीं जाता है।’’जो रूट ने पहले एकदिवसीय मैच में भी 79 रन बनाकर 106 पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल स्थित में पहुंच चुकी इंग्लैंड को 258 रनों तक पहुंचाया था। पहले एकदिवसीय मैच में भी वह नाबाद रहे थे। दो नाबाद पारियों के कारण वह इस सीरीज के सबसे सफल बल्लेबाज बन गए हैं।दूसरे एकदिवसीय मैच में दूसरी ही गेंद से क्रीज पर आए जो रूट ने 133 गेंदों में 9 चौके लगाकर 99 नाबाद रन बनाए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का मुश्किल स्पैल निकाला।