सम्बंधित जानकारी
- जापान में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झटका, पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक पहुंचे थिएटर
- अर्जेंटीना Vs इंग्लैंड, दो पुराने दुश्मनों का सेमीफाइनल में मुकाबला
- होर्मुज में ईरानी हमले में भारतीय की मौत, नाराज भारत ने लिया बड़ा एक्शन
- लॉर्ड्स जीतने के बाद बेटियों ने दिल भी जीता, 2 इंग्लैंड की खिलाड़ियो को दी विदाई (Video)
- वनडे में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T-20I टीम उतारी, किए सिर्फ 2 बदलाव
पहले ODI मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम में अर्शदीप सिंह को जगह नहीं मिली और उनकी जगह टीम में गुरुनूर ब्रार खेल रहे हैं। इसके अलावा टीम में प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हुए हैं।
इंग्लैड ने ना केवल टॉस जीता है बल्कि सलामी बल्लेबाजी के साथ बदलाव किया है। जैकेब बेथल को सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा सौंपा गया है जबकि अंति टी-20 में शतक जमाकर आए जोस बटलर को मध्यक्रम में जगह दी है।
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, लियाम डॉसन, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल राशिद।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा गुरनूर बराड़
इंग्लैड ने ना केवल टॉस जीता है बल्कि सलामी बल्लेबाजी के साथ बदलाव किया है। जैकेब बेथल को सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा सौंपा गया है जबकि अंति टी-20 में शतक जमाकर आए जोस बटलर को मध्यक्रम में जगह दी है।
Playing XI इस प्रकार हैं:
A look at #TeamIndia's Playing XI— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Updates https://t.co/2sg194tpxH #ENGvIND pic.twitter.com/J6HYlKXV1l
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, लियाम डॉसन, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल राशिद।
कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'
IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड
Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में
इंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।