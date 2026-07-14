पहले ODI मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम में अर्शदीप सिंह को जगह नहीं मिली और उनकी जगह टीम में गुरुनूर ब्रार खेल रहे हैं। इसके अलावा टीम में प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हुए हैं।इंग्लैड ने ना केवल टॉस जीता है बल्कि सलामी बल्लेबाजी के साथ बदलाव किया है। जैकेब बेथल को सलामी बल्लेबाजी का जिम्मा सौंपा गया है जबकि अंति टी-20 में शतक जमाकर आए जोस बटलर को मध्यक्रम में जगह दी है।: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, लियाम डॉसन, सैम कुरेन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल राशिद।शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा गुरनूर बराड़