Hormuz Strait में भारतीय की मौत पर भारत ने ईरानी राजनयिकों को तलब, सुरक्षा पर जताई चिंता

भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिकों के समक्ष मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा है। भारत के समन किए जाने के बाद ईरानी राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे। इनमें ईरान के डिप्टी चीफ मिशन (DCM) मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल थे। बैठक में भारतीय अधिकारियों ने ईरान के सामने समुद्र में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

जहाजों पर हमले में सबसे ज्यादा भारतीय क्यों होते हैं हताहत?

भारत दुनिया में समुद्री कर्मियों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में है। हजारों भारतीय अधिकारी, इंजीनियर और क्रू सदस्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर काम करते हैं। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और इराक से निकलने वाले तेल टैंकरों पर बड़ी संख्या में भारतीय क्रू तैनात रहते हैं। ऐसे में जहाज किसी भी देश का हो जहाज पर मौजूद चालक दल कई देशों के नागरिकों का मिश्रण होता है। यदि भारतीय अधिक संख्या में क्रू में हैं, तो उनके प्रभावित होने की संभावना भी अधिक रहती है।



हमले पर क्या बोला UAE?

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि ओमान के जलक्षेत्र में होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी लेन में मोम्बासा और बाहिया नामक टैंकरों को निशाना बनाया गया। इस हमले के परिणामस्वरूप टैंकर मोम्बासा के चालक दल के एक भारतीय सदस्य की जान चली गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 6 भारतीय नागरिक और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं।

मिसाइल हमलों से दोनों कमर्शियल जहाजों में आग लग गई, जिससे इन जहाजों पर लदे सामान में आग लग गई। हालांकि इमरजेंसी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। अबू धाबी ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि वह जवाबी कार्रवाई करने और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी प्रोटोकॉल लागू करने का अधिकार रखता है।