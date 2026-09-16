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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (18:39 IST)

Asian Games में भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों में हुआ बदलाव, 30 मिनिट पहले होंगे शुरु

Asian Games
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (18:43 IST)
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एशियाई खेलों में पुरुषों के कुछ नॉकआउट क्रिकेट मैचों के शुरू होने के समय को 30 मिनट पहले कर दिया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, दोपहर में होने वाले पुरुषों के मैच पहले घोषित 2 बजे के बजाय दोपहर 1.30 बजे शुरू होंगे। हालांकि, महिलाओं के मैचों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारतीय पुरुष टीम को आइची-नागोया गेम्स 2026 के क्वार्टर-फ़ाइनल में सीधे एंट्री मिली है, और उनका पहला मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा। जापान का समय भारत से 3 घंटे 30 मिनट आगे है, इसलिए मैच भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। सुबह के मैचों के शुरू होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे या आईएसटी के अनुसार सुबह 5.30 बजे शुरू होंगे।

यही बात दूसरे सेमीफ़ाइनल और गोल्ड-मेडल मैच पर भी लागू होती है; दोनों मैच जापान के समय के अनुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होंगे। समय में हुए बदलाव की जानकारी अभी तक इसमें शामिल सभी लोगों को नहीं दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस बदलाव के बारे में पता नहीं है, हालांकि आधिकारिक वेबसाइट पर समय अपडेट कर दिया गया है।

खास तौर पर, ये बदलाव 28 सितंबर को होने वाले दूसरे क्वार्टर-फ़ाइनल (जिसमें भारत खेलेगा), 1 अक्टूबर को होने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल (जिसमें भारत के खेलने की संभावना है) और 3 अक्टूबर को होने वाले गोल्ड-मेडल मैच पर लागू होंगे। पाकिस्तान वाला पहला क्वार्टर-फ़ाइनल, पहला सेमीफ़ाइनल और ब्रॉन्ज़-मेडल प्लेऑफ़ स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे।

अफ़गानिस्तान, जापान, नेपाल, हांगकांग (चीन), मलेशिया और ओमान के बीच होने वाले शुरुआती दौर के मैचों के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। महिलाओं के मैचों के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये सीधे क्वार्टर-फ़ाइनल से शुरू होंगे। ये सभी मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे शुरू होंगे।

सूत्रों का कहना है कि यह बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि जापान में जल्दी अंधेरा हो जाता है। वेन्यू पर लाइट की व्यवस्था न होने के कारण, मैचों को जल्दी शुरू करना सही समझा गया, खासकर इसलिए क्योंकि पुरुषों के मैच ज़्यादा देर तक चलने की संभावना है।

जापान के ख़िलाफ़ भारत का टी 20 मैच, जो गेम्स के शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, 22 सितंबर को सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 1 बजे (सुबह 9.30 बजे आईएसटी) पर शुरू होगा। एशियाई गेम्स 19 सितंबर को शुरू होंगे और 4 अक्टूबर को समाप्त होंगे।
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