Asian Games से भी बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती, फिर हुआ था साइड स्ट्रेन

Varun Chakravarthy has been ruled out of the Asian Games. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/LHaxQHd1DS — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 16, 2026

बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) में दो महीने तक रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के बाद वापसी करने वाले वरुण चक्रवर्ती फिर से चोटिल हो गए हैं। वह अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ चल रही टी 20 इंटरनेशनल सीरीज़ से तो बाहर हुए ही थे अब यह खबर आ रही है कि जापान में होने वाले एशियाई खेलोंसे भी वह बाहर हो गए हैं।चक्रवर्ती (35) ने रविवार रात के मैच के बाद साइड स्ट्रेन की शिकायत की, और टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी देरी के उन्हें रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। वह अगले 24-48 घंटों में COE की मेडिकल टीम से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे, जिसके बाद एशियाई खेलों में उनकी भागीदारी पर फ़ैसला लिया गया।यह फैसला उनके स्कैन के बाद लिया गया। लेकिन जापान के लिए टीम के रवाना होने में एक हफ़्ते से भी कम समय बचा है – जहाँ भारत मेज़बान टीम के खिलाफ़ एक बाइलेटरल मैच (22 सितंबर को) खेलने के बाद एशियाई खेलों में हिस्सा लेगा। भारतीय टीम 18 सितंबर को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना होगी। एशियाई खेलों में भारत का पहला मैच 28 सितंबर को है।चक्रवर्ती ने रविवार रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अपने चार ओवर का कोटा पूरा किया और ऐसा लगा कि वह अपनी पुरानी बेहतरीन फ़ॉर्म में लौट आए हैं। हाल के समय में वह उतने असरदार नहीं दिखे थे और उनकी एकमात्र कमी दो नो-बॉल थीं जो उन्होंने फेंकीं। उन्होंने 16 रन देकर एक विकेट लिया।जुलाई में इंग्लैंड में टी20 सीरीज़ के बीच में ही हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण चक्रवर्ती को लौटना पड़ा था और वह ज़िम्बाब्वे में हुई अगली सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे। उन्होंने सीओई में लगभग दो महीने बिताए और पूरी तरह फिट पाए जाने के बाद उन्हें अफ़गानिस्तान सीरीज़ और एशियाई खेलों के लिए चुना गया।रविवार को मैच के बाद स्पिनर ठीक लग रहे थे और मैच के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चोटें किसी भी खिलाड़ी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होती हैं। उन्होंने कहा, “देखिए, सभी खिलाड़ियों के लिए चोटें बहुत आम बात हैं और इससे पता चलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं। कभी-कभी हम अपनी क्षमता से ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और तब शरीर जवाब दे देता है। ऐसे में हमें थोड़ा पीछे हटकर बेहतर तरीके से काम करना होता है और मज़बूती से वापसी करनी होती है।”