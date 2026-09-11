  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Indian women and men squash team announced for Asian Games
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (11:25 IST)

Asian Games में यह होगी भारतीय पुरुष और महिला स्क्वैश टीम

Aichi Nagoya
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (11:25 IST)
google-news
आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारत की पुरुष स्क्वैश टीम को टॉप सीड (सबसे ऊपर) रखा गया है, जबकि टीम, सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स के ड्रॉ की घोषणा के बाद महिला टीम को तीसरी सीडिंग मिली है।स्क्वैश प्रतियोगिता नागोया किंजो-फुटो एरिना में होगी। सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स 23 से 27 सितंबर तक होंगे, और उसके बाद 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक टीम प्रतियोगिताएं होंगी।

भारत की टॉप-सीडेड पुरुष टीम, जिसमें अभय सिंह, वीर छोटरानी, वेलवन सेंथिलकुमार और सूरज चंद शामिल हैं, को कोरिया और चीन के साथ पूल ए में रखा गया है। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज़ की महिला टीम पूल सी में खेलेगी, जिसमें मेज़बान जापान, चीन और ईरान भी शामिल हैं।

पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में, अभय को दूसरी सीडिंग मिली है और वह एशियाई खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्क्वैश गोल्ड मेडलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे। वीर छोटरानी चौथी सीड हैं, और दोनों भारतीयों को पहले राउंड में ‘बाई’ (सीधे अगले राउंड में प्रवेश) मिला है।

अनाहत, जिन्होंने हांगझाऊ में 2022 एशियाई खेलों में महिला टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, महिला सिंगल्स में तीसरी सीड हैं। तन्वी सातवीं सीड हैं और अपने अभियान की शुरुआत कोरिया की दामी किम के खिलाफ करेंगी, जबकि अनाहत को दूसरे राउंड में सीधे प्रवेश (बाई) मिला है।

सिंगल्स प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता बनेगा। एशियाई खेलों के विजेता लॉस एंजेलिस में ओलंपिक में इस खेल की शुरुआत के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले स्क्वैश खिलाड़ी बनेंगे।

मिक्स्ड डबल्स में, मलेशिया के आइफ़ा अज़मान और मोहम्मद शफ़ीक़ कमाल टॉप सीड हैं, जबकि भारत के वेलवन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा को तीसरी सीडिंग मिली है। सूरज कुमार चंद और शमीना रियाज़ की दूसरी भारतीय जोड़ी नौवीं सीड है। दोनों भारतीय जोड़ियों को पहले राउंड में ‘बाई’ मिली है और वे दूसरे राउंड में एक-दूसरे का सामना करेंगी।

भारत 2022 एशियाई खेलों में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जहाँ स्क्वैश में देश को पाँच मेडल मिले थे। पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सौरव घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत ने महिला टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीते।हांगझाऊ में पुरुष टीम के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले हरिंदर पाल संधू कोच होंगे।

भारतीय टीम

पुरुष: अभय सिंह, वीर छोटरानी, वेलवन सेंथिलकुमार, सूरज चंद

महिला: अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, शमीना रियाज़
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फिर पहुंची एशिया कप फाइनल में

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।