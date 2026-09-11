Asian Games में यह होगी भारतीय पुरुष और महिला स्क्वैश टीम

आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारत की पुरुष स्क्वैश टीम को टॉप सीड (सबसे ऊपर) रखा गया है, जबकि टीम, सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स के ड्रॉ की घोषणा के बाद महिला टीम को तीसरी सीडिंग मिली है।स्क्वैश प्रतियोगिता नागोया किंजो-फुटो एरिना में होगी। सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स इवेंट्स 23 से 27 सितंबर तक होंगे, और उसके बाद 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक टीम प्रतियोगिताएं होंगी।भारत की टॉप-सीडेड पुरुष टीम, जिसमें अभय सिंह, वीर छोटरानी, वेलवन सेंथिलकुमार और सूरज चंद शामिल हैं, को कोरिया और चीन के साथ पूल ए में रखा गया है। अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा और शमीना रियाज़ की महिला टीम पूल सी में खेलेगी, जिसमें मेज़बान जापान, चीन और ईरान भी शामिल हैं।पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में, अभय को दूसरी सीडिंग मिली है और वह एशियाई खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्क्वैश गोल्ड मेडलिस्ट बनने की कोशिश करेंगे। वीर छोटरानी चौथी सीड हैं, और दोनों भारतीयों को पहले राउंड में ‘बाई’ (सीधे अगले राउंड में प्रवेश) मिला है।अनाहत, जिन्होंने हांगझाऊ में 2022 एशियाई खेलों में महिला टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था, महिला सिंगल्स में तीसरी सीड हैं। तन्वी सातवीं सीड हैं और अपने अभियान की शुरुआत कोरिया की दामी किम के खिलाफ करेंगी, जबकि अनाहत को दूसरे राउंड में सीधे प्रवेश (बाई) मिला है।सिंगल्स प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यह 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता बनेगा। एशियाई खेलों के विजेता लॉस एंजेलिस में ओलंपिक में इस खेल की शुरुआत के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले स्क्वैश खिलाड़ी बनेंगे।मिक्स्ड डबल्स में, मलेशिया के आइफ़ा अज़मान और मोहम्मद शफ़ीक़ कमाल टॉप सीड हैं, जबकि भारत के वेलवन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा को तीसरी सीडिंग मिली है। सूरज कुमार चंद और शमीना रियाज़ की दूसरी भारतीय जोड़ी नौवीं सीड है। दोनों भारतीय जोड़ियों को पहले राउंड में ‘बाई’ मिली है और वे दूसरे राउंड में एक-दूसरे का सामना करेंगी।भारत 2022 एशियाई खेलों में किए गए अपने शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जहाँ स्क्वैश में देश को पाँच मेडल मिले थे। पुरुष टीम और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सौरव घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत ने महिला टीम और मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीते।हांगझाऊ में पुरुष टीम के साथ गोल्ड मेडल जीतने वाले हरिंदर पाल संधू कोच होंगे।अभय सिंह, वीर छोटरानी, वेलवन सेंथिलकुमार, सूरज चंदअनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, शमीना रियाज़