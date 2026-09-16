तूफानी पारी खेलकर अभिषेक शर्मा ने T20I Ranking में पाकिस्तानी को पछाड़ा

इस साल खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली दो विस्फोटक पारियों (32 गेंदों में 82 रन) और (19 गेंदों में 39 रन) से ना केवल अपना फॉर्म वापस पाया है बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में पछाड़ दिया है।जिम्बाब्वे दौरे पर अभिषेक शर्मा संघर्ष करते हुए नजर आए और तीनों मैचों में ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ सस्ते में आउट हो गए। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 मैचों में अभिषेक ने जरूर 50 रन बनाए लेकिन अंतिम 3 मैचों में वह फिर सस्ते में आउट हो गए। इस कारण अभिषेक की 6 असफल पारियों के कारण रैंकिंग में नीचे जाना पड़ा था।अभिेषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 में 7 गेंदों में 10 रन बनाए। चौथे टी-20 में 14 गेंदों में 16 रन बनाए। पांचवे टी-20 मैच में उन्होंने 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए। उनका खराब फॉर्म जिम्बाब्वे में भी जारी रहा। पहले टी-20 में वह 8 गेंद खेलकर 1 रन बना पाए। वहीं दूसरे टी-20 में 8 गेंदों में 8 रन बना पाए। तीसरे टी-20 में भी वह 4 गेंद खेलकर सिर्फ 2 रन ही बना पाए। इस हिसाब से वह 6 टी-20 पारियों में सिर्फ 40 रन बना पाए।