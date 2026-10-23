  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Aliss Al Islam reported for suspected bowling action on ODI debut
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (16:04 IST)

डेब्यू ODI मैच में ही इस बांग्लादेशी गेंदबाज का एक्शन निकला संदिग्ध

Aliss Al Islam
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (16:04 IST)
google-news
बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर एलिस अल इस्लाम के गेंदबाजी एक्शन को संदिग्ध बताते हुए शिकायत की गई है। यह शिकायत यहां अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी टीम के एकदिवसीय त्रिकोणीय शृंखला के मैच के बाद की गई।बुधवार को 29 वर्षीय एलिस ने इस मुकाबले के साथ अपना एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था। उन्होंने 8.3 ओवर में 47 रन दिए। बांग्लादेश को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

मैच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में एलिस के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता जताई। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अवैध गेंदबाजी एक्शन संबंधी नियमों के तहत आईसीसी से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में उनके एक्शन का स्वतंत्र आकलन किया जाएगा।
आईसीसी ने बयान में कहा, ‘‘अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में एलिस के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता जताई गई है।’’

गेंदबाजों को गेंद डालते समय कोहनी को अधिकतम 15 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति होती है। परीक्षण के नतीजे आने तक एलिस मैचों में गेंदबाजी करना जारी रख सकते हैं।एलिस को इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के एशियाई खेलों के मुकाबले के दौरान पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिला था।

बांग्लादेश को त्रिकोणीय श्रृंखला में अब तक अपने दोनों मुकाबलों में जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। अब जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को फाइनल खेला जाएगा।

लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दूसरे टी-20 में वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका, पर गेंदबाजों को करनी होगी वापसी

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।