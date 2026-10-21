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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (15:15 IST)

IPL 2027 तक टीम इंडिया से बाहर रहेंगें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या

ODI World Cup 2027
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (15:22 IST)
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IPL 2027 तक भारतीय टीम की योजनाओं से हार्दिक पांड्या को बाहर कर दिया गया है। मीडिया में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि चोटिल हार्दिक पांड्या धीरे धीरे मैच फिटनेस प्राप्त करेंगें और इसमें लंबा समय लगने वाला है। गौरतलब है कि वह आईपीएल 26 के बाद भारतीय टीम से नदारद हैं।

सूत्रों के मुताबिक तीन सप्ताह बाद वह जागिंग शुरू कर पाएंगे। वहीं उसके बाद रनिंग लोड आठ सप्ताह तक बढ़ाया जाएगा। पिंडली की अंदरूनी तरफ स्ट्रेस इंजरी से उबर रहे हार्दिक फिलहाल बेंगलुरु स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

उनका चयन न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं हुआ है। ऐसे में 13 दिसंबर से श्रीलंका के विरुद्ध होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के साथ ही तीन जनवरी से जिंबाब्वे के विरुद्ध वनडे सीरीज में उनका खेलना संभव नहीं दिखाई दे रहा है।
इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में  मांसपेशियां यानि कि हैमस्ट्रिंग के कारण वह बाहर रहे थे।गौरतलब है कि मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने यह कहा था कि हार्दिक पांड्या को दक्षिण अफ्रीका में होने वाले एकदिवसीय विश्वकप के लिए भारतीय टीम में शामिल करने की योजना है।

यह उस योजना को पीछे ढकेलती है क्योंकि एक बार फिर हार्दिक पांड्या की खराब फिटनेस सबके सामने उजागर हो जाती है। वह भी तब जब उनको बैंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हरी झंडी मिल गई थी।इससे पहले पिछले एकदिवसीय विश्वकप में भी बीच हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट चोटिल होकर बाहर हो गए थे।2 टी-20 विश्वकप जीत चुके हार्दिक पांड्या टी20 टीम में पंड्या की वापसी की संभावना कम लग रही है
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