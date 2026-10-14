बांग्लादेश से ड्रॉ के लिए अफगानिस्तान ने खेले 142 ओवर, अंत में किया चोट का ड्रामा (Video)

LAST-OVER DRAMA! A typical Qais Ahmad display under pressure as the #AfghanAtalan fight till the very end to secure a draw in the one-off Test against Bangladesh! #AFGvBD | #GloriousNationVictoriousTeam https://t.co/qDx11EEH5A — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 13, 2026

AFGvsBANG अबू धाबी में बंगलादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट ड्रा कराने के लिए अफगानिस्तान ने अंतिम दिन मंगलवार को एक्शन से भरपूर बल्लेबाजी की और जीत के लिए 479 रन का लक्ष्य रखने के बाद 346/8 पर ड्रा समाप्त हुआ। सेदिकुल्लाह अटल की 332 गेंदों में 111 रन की पारी ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया, इससे पहले क़ैस अहमद के 80 गेंदों में नाबाद 49 रन ने टीम को तनावपूर्ण अंतिम सत्र से बाहर निकाला। जिसमें अंतिम क्षणों में उनकी जांघो में खिंचाव भी हुआ हालांकि प्रशसंक यह कह रहे हैं कि उन्होंने नाटक किया ताकि समय बर्बाद किया जा सके।मेहदी हसन मिराज और एबादोत हुसैन ने तीन-तीन विकेट लिए, लेकिन अंतिम दिन क्षेत्ररक्षण में चूक का खामियाजा बंगलादेश को भुगतना पड़ा।132/3 से आगे खेलते हुए, अफगानिस्तान ने सुबह-सुबह हशमतुल्लाह शाहिदी को खो दिया, जब डीप से एक थ्रो उनके दाहिने घुटने पर लगा, जिससे उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। इसके बाद अटल और इकराम अलिखिल ने पहले सत्र के अधिकांश समय उस पिच पर बल्लेबाजी की जब सबसे मुश्किल हालात थे।अटल ने 166 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और बाद में दिन में 70 रन पर एक मिस्ड स्टंपिंग से बच गए, जब लिटन दास ने ताईजुल की गेंद पर मौका गँवा दिया।एबादत की शॉर्ट-बॉल ने लंच से ठीक पहले सफलता हासिल की, जिससे 66 रन की साझेदारी समाप्त हो गई, जब अलीखिल ने लेग साइड पर पुल लगाया और लिटन ने एक हाथ से कैच लेने के लिए अपनी दाईं ओर गोता लगाया। बंगलादेश ने लंच के तुरंत बाद दूसरी नई गेंद ली लेकिन अटल और इस्मत आलम को अलग नहीं कर सके, जिन्होंने 60 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए।अटल ने 97वें ओवर में हसन महमूद की गेंद पर पुल करके अपना पहला शतक पूरा किया और चौथी पारी में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तान बल्लेबाज बन गए। मेहदी ने अगला ओवर किया, जिसमें आलम की गेंद लिटन के पैड से टकराकर स्लिप में नजमुल हुसैन शान्तो के पास चली गई। सुबह रिटायर हर्ट हो चुके शाहिदी, बल्लेबाजी करने लौटे और 69 में से 36 रन बनाकर चाय से ठीक पहले मेहदी की गेंद पर हसन को कैच थमा बैठे, जिससे अफगानिस्तान का स्कोर 265/6 हो गया।अटल की पारी अंतिम सत्र में ग्यारह ओवरों में समाप्त हुई, जब तैजुल की गेंद का एक हल्का किनारा उनके पैड से लगकर शॉर्ट लेग पर तनजीद हसन के पास चला गया।लगभग 23 ओवर शेष रहते हुए अफगानिस्तान 281 रनों पर 7विकेट खो चुका था और बांग्लदेश जीत के करीब था। लेकिन उनके क्षेत्ररक्षण ने उन्हें निराश कर दिया। यामीन अहमदजई की अंदरूनी गेंद बेल्स को उखाड़े बिना स्टंप्स पर लुढ़क गई और अगले ओवर में लगातार गेंदों पर रन आउट के दो मौके चूक गए। क़ैस को सिली पॉइंट पर और फिर मेहदी की गेंद पर डीप मिडविकेट पर हसन ने गिरा दिया। कैस और अहमदजई ने 110 गेंदों में 45 रन जोड़े, इससे पहले मोमिनुल हक ने शॉर्ट लेग पर डाइव लगाकर अहमदजई को 19 रन पर आउट कर दिया, जबकि पांच ओवर बाकी थे।ज़िया-उर-रहमान अकबर ने 12 गेंदें बिना कोई रन बनाए रोक दीं, जबकि क़ैस ने अंतिम ओवरों में अपनी हैमस्ट्रिंग के इलाज के लिए एक लंबा ब्रेक लिया। उन्होंने अंतिम ओवर में तैजुल पर दो छक्के लगाए और 49 रन बनाकर नाबाद रहे।बांग्लादेश 346 और 372/7 घोषित अफगानिस्तान के साथ 240 और 346/8 से ड्रा हुआ (सेदिकुल्लाह अटल 111; एबादोत हुसैन 3-50, मेहदी हसन मिराज 3-73)