10 गोलों से बांग्लादेश को रौंदकर पुरुष हॉकी टीम पहुंची सेमीफाइनल में

सोमवार को बारिश के बीच गिफू प्रीफ़ेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए एशियन गेम्स 2026 के पूल ए के अपने आखिरी मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया और गुरुवार को पाकिस्तान के साथ एक ज़बरदस्त सेमीफ़ाइनल मुकाबले के लिए जगह पक्की की।कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक और शिलानंद लाकड़ा के दो गोल की बदौलत भारत पूल ए में शीर्ष पर रहा। दूसरा सेमीफ़ाइनल मलेशिया और रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया के बीच खेला जाएगा।एशियन गेम्स हॉकी की मौजूदा चैंपियन भारत ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करके पूल ए में दबदबा बनाए रखा और 45 के गोल अंतर के साथ समापन किया।पाकिस्तान और ओमान के बीच मैच को भारी बारिश के कारण लगभग 15 मिनट के लिए रोकना पड़ा था, जिसके चलते एशियन गेम्स के इस मैच की शुरुआत में 30 मिनट की देरी हुई।भारी बारिश और धीमे मैदान ने खिलाड़ियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दीं। भारत ने शुरुआत में ही अपने इरादे साफ़ कर दिए और तीसरे मिनट में गोल करके खाता खोला। संजय बंगलादेश के सर्कल के अंदर एक मुश्किल कोण पर थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अभिषेक को पास दिया। अभिषेक ने थोड़ा बाईं ओर हटकर अपना ट्रेडमार्क रिवर्स हिट लगाया, जो बंगलादेश के गोलकीपर को छकाते हुए गोल में चला गया। भारत लगातार हमले करता रहा, लेकिन पहले क्वार्टर में अपनी बढ़त को और नहीं बढ़ा सका।बांग्लादेश को 12वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। अमीरुल इस्लाम ने अच्छा ड्रैग-फ़्लिक किया, लेकिन गोलकीपर सूरज करकेरा ने खतरे को भांपते हुए गेंद को किक करके दूर कर दिया।भारत को लगा कि उन्हें 15वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है, लेकिन बंगलादेश ने वीडियो रेफ़रल का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके फ़ैसले को पलट दिया। इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक को चोट लगने का डर पैदा हुआ, जब फिजियो उन्हें मैदान से बाहर ले गए; हालांकि, फॉरवर्ड खिलाड़ी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी और वे बाद में मैदान पर लौट आए।22वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जब बंगलादेश के डिफेंडरों ने सर्कल के अंदर मनदीप सिंह को रोका और भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। जुगराज सिंह का गोल की ओर जाता ड्रैग-फ्लिक पोस्ट पर खड़े एक डिफेंडर के पैर से टकराया, जिससे अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा किया। जुगराज ने शांत भाव से इसे गोल में बदलकर स्कोर 2-0 कर दिया।खराब पिच के कारण दोनों टीमों के लिए गेंद को तेज़ी से आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भारत ने दबाव बनाए रखा। 27वें मिनट में, बांग्लादेश के सर्कल में हवा में आई गेंद मनदीप के पास पहुंची, जिन्होंने चतुराई से एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। हरमनप्रीत ने ज़िम्मेदारी संभाली और एक ज़बरदस्त फ्लिक मारा, जिसने बंगलादेश के डिफेंस को छकाते हुए हाफ-टाइम तक भारत को 3-0 से आगे कर दिया।ब्रेक के ठीक बाद, 32वें मिनट में, दिलप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने शानदार तालमेल और तेज़ टच-प्ले से बंगलादेश के गोलकीपर को छकाया, जिससे सुखजीत के सामने भारत के चौथे गोल के लिए खाली गोल पोस्ट मौजूद था।भारत को 40वें मिनट में अपना पांचवां गोल मिला। विवेक सागर प्रसाद ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और हरमनप्रीत ने फिर से मोर्चा संभाला, अपने ड्रैग-फ्लिक को नेट में भेजकर स्कोर 5-0 कर दिया। इसके बाद शिलानंद छा गए; उन्होंने 44वें और 45वें मिनट में लगातार दो गोल करके भारत की बढ़त को 7-0 तक पहुंचा दिया।45वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और हरमनप्रीत ने अपनी हैट्रिक पूरी की, जिससे भारत ने तीसरा क्वार्टर 8-0 की बढ़त के साथ समाप्त किया।हालात खराब होने के बावजूद, भारत ने आखिरी क्वार्टर में दो और गोल किए। आखिरी से ठीक पहले वाले मिनट में, संजय ने पेनल्टी कॉर्नर लिया और एक सटीक एरियल ड्रैग-फ्लिक मारा जो नेट के अंदर चला गया। समय खत्म होने के करीब, मनदीप ने 60वें मिनट में स्कोरिंग पूरी की।आइची-नागोया 2026 में पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफ़ायर के तौर पर भी काम करेगा, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम को आने वाले समर गेम्स में सीधे जगह मिलेगी। भारत मौजूदा चैंपियन है, जिसने हांगझोऊ 2023 में यह खिताब जीता था।