how to become an astronaut: क्या अंतरिक्ष आपको भी रोमांचित करता है? क्या आपको भी ये जानने की जिज्ञासा होती है कि अंतरिक्ष में तैरना कैसा अनुभव होगा और वहां से चांद, तारे और ग्रह कैसे दिखाई देते होंगे? हाल ही में भारत के शुभांशु शुक्ला की कहानी ने कई लोगों के अंतरिक्ष के सपने को हकीकत में बदलने की दी है। शुभांशु जैसे कई युवा हैं जो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं। यह लेख उनके लिए बहुत उपयोगी है। इस लेख में आओ जानेंगे कि कैसे आप 12वीं के बाद एस्ट्रोनॉट बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं और इस क्षेत्र में क्या-क्या नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं।