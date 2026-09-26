3 दिन हड़ताल की वजह से बंद रहेंगे बैंक, 2 बड़े फैसलों से मिलेगी ग्राहकों को राहत

एटीएम चार्ज नहीं लेंगे बैंक

हड़ताल के दौरान ग्राहकों को राहत देते हुए SBI, PNB समेत कई बैंकों ने एटीएम से निकासी पर 3 दिन अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। फिलहाल एटीएम से 1 माह में 5 बार मुफ्त पैसे निकाले जा सकते हैं।

रविवार को खुली रहेगी बैंक शाखाएं

बैंकों ने ग्राहकों को किया मैसेज

बैंकों ने लोगों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए सूचित किया है कि हड़ताल के दौरान 24*7 डिजिटल चैनल्स- जैसे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं।