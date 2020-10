अमूल ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया पहला डेयरी फ्रूटी सेल्ट्ज़र

भारत में डेयरी उत्पादों के सुप्रसिद्ध ब्रांड ने नया सोडायुक्त पेय ‘TRU SELTZER’ लॉन्च किया है। यह मजेदार पेय लेमन और ऑरेंज दो स्वाद में उपलब्ध कराए गए है, जो कि पौष्टिक और स्वादिष्ट है। भारत में डेयरी उत्पादों के सुप्रसिद्ध ब्रांड ने नया सोडायुक्त पेय ‘TRU SELTZER’लॉन्च किया है। यह मजेदार पेय लेमन और ऑरेंज दो स्वाद में उपलब्ध कराए गए है, जो कि पौष्टिक और स्वादिष्ट है।





वैश्विक स्तर पर सेल्ट्ज़रजूस और दिलचस्प फ्लेवर के साथ बनाया जाता है। यह पहले से ही पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ती पेय श्रेणी के रूप में उभरा है।







ऐतिहासिक रूप से, जर्मनी के एक शहर निडरसेलर के लोगों ने 1787 में प्राकृतिक रूप से कार्बोनेटेड पानी को बोतल बंद करके निर्यात किया और अमेरिकियों ने इसे सेल्ट्ज़र कहा था।

100 वर्ष पूर्व, 19वीं शताब्दी में लोगों ने बीमारियों को ठीक करने के लिए या तो ताजगी या टॉनिक के रूप में दूध में सेल्ट्ज़र जोड़ना शुरू किया था।







अमूल इसमें डेयरी के गुण और असली फल जोड़ रहा है ताकि यह नई पीढ़ी के लिए मजेदार और पसंद का पेय बन सके। आज भारतीय पेय बाजार में कार्बोनेटेड शीतल पेय, दूध आधारित पेय, जूस, कॉफी आदि विभिन्न श्रेणी उपलब्ध है, यह भारतीय उपभोक्ताओं को आने वाले कल का नया स्वाद लेने का अवसर देगा।



अमूल डेयरी पेय पदार्थ बाजार में अग्रणी है और इसका विशाल पोर्टफोलियो है। जिसमें फ्लेवर्ड मिल्क, कोल्ड कॉफी, मिल्कशेक, स्मूदीज तथा पारंपरिक पेय जैसे कि कड़ाही दूध, गुड़ दूध, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला शहद दूध, हल्दी दूध, तुलसी दूध, अदरक दूध, अश्वगंधा दूध और साथ ही डेयरी आधारित मॉकटेल, छाछ और लस्सी आदि शामिल है।



अपने पेय उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए अमूल ने फरवरी-2019 में ब्रैंड 'TRU' के तहत दूध और असली फलों के रससे बना फ्रूट ड्रिंक लॉन्च किया था।





चार फ्लेवर –मेंगो, ऑरेंज, एपल, लीची में उपलब्ध उत्पाद को बाजार से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और लॉन्च की पहली तिमाही में 10% बाजार हिस्सेदारी मिली है।



विशाल पेय श्रेणियों में एक कार्बोनेटेड शीतल पेय है। इस श्रेणी में बहुत नवीनीकरण नहीं हुआ है। उपभोक्ता ऐसे पेय पदार्थ से भी दूर जा रहे हैं जिनमें केवल पानी, चीनी और गैस होता है।







अमूल ने इस श्रेणी में गहन शोध किया और पता लगाया कि 300 साल पहले उत्पन्न हुए सेल्ट्ज़र को भारत में कभी खोजा नहीं गया। यह आधुनिक चिकित्सा के आगमन से पहले था जो प्राकृतिक रूप से कार्बोनेटेड पानी था जिसको एक शक्तिशाली दवा माना जाता था।





जैसा कि सेल्ट्ज़रदूध और डेयरी के साथ एक पुराना जुड़ाव साझा करता है, अमूल ने उपभोक्ताओं को एक पोष्टिक और स्वादिष्ट पेय प्रदान करने के लिए सेल्ट्ज़रलॉन्च किया है।





अमूल TRU सेल्ट्ज़र डेयरी, फलों के रस को कार्बोनेट करके बनाया हुआ बेहतरीन मिश्रण है। इन उत्पादों में डेयरी के गुण, फलों का रस और मजेदार कार्बोनेशन होता है। यह सिर्फ चीनी और पानी की तुलना में बहुत बेहतर है, जिसे हर ब्रैंड भारतीय उपभोक्ताओं को बेच रहा है। यह उत्पाद सभी आयु समूहों के लिए उपयुक्त है।



भारत का पहला सेल्ट्ज़र अमूल TRU Seltzer फिलहाल नींबू और नारंगी दो स्वादों में उपलब्ध है। इसकी 200 मिली PET बोतल की कीमत महज 15 रुपए है।





ऑरेंज सिल्ट्सर में 10% संतरे का रस होता है, इसमें कोई कृत्रिम रंग और फ्लेवर नहीं होता और सिर्फ 10% चीनी होती है। इसकी तुलना में अन्य प्रतियोगी ऑरेंज ब्रैंड में 13% चीनी और सिंथेटिक खाद्य रंग होता है।





इसी तरह लेमन सेल्ट्ज़रमें 5% असली नीबू का रस होता है तथा कोई कृत्रिम रंग और फ्लेवर नहीं होता एवं सिर्फ 9% चीनी होती है। इसकी तुलना में अन्य अग्रणी नीबू प्रतियोगी में 12% चीनी होती है।

अमूल TRU ऑरेंज और लेमन सेल्ट्ज़रदोनों में डेयरी के गुण है, जो कि भारत में कोई अन्य पेय में नहीं है। यह वास्तव में भारत के सबसे बड़े खाद्य ब्रैंड अमूल द्वारा एक उल्लेखनीय नवीनीकरण है।



अमूल ने इस नए ब्रांड के लिए बहुत ही आकर्षक संचार और बिक्री संवर्धन रणनीति बनाई है। 'Dairy, Fruity, Fizzy' प्रस्ताव के साथ इनके प्रचार के लिए विज्ञापन को टीवी और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जाएगा। राज्य भर में होर्डिंग्स में टीजर अभियान 'Is it a cola?', 'Is it a shake?' और 'Is it a Juice' ने लॉन्च से एक हफ्ते पहले काफी उत्सुकता पैदा की थी और काफी वायरल हो गई थी।